'Brasil quer voltar a ter um ótimo momento na F-1'

A terceira nação mais vitoriosa da história da Fórmula 1 terá em 2015 chances dobradas de melhorar o retrospecto. O Brasil, de oito títulos mundiais e 101 vitórias, aguarda Felipe Nasr se juntar ao xará, Felipe Massa, no grid do ano que vem para batalhas por resultados.

O brasiliense de 22 anos teve a contratação confirmada pela Sauber na última semana e concedeu entrevista exclusiva ao Estado em Interlagos. O piloto leva à escuderia suíça o apoio de cerca de R$ 45 milhões do Banco do Brasil e inspirações diferentes das que motivaram gerações anteriores de brasileiros. Em vez de admirar compatriotas na Fórmula 1, Nasr cresceu vendo pela televisão as vitórias de Michael Schumacher.

Como foi sua negociação com a Sauber?

Fiquei sabendo tudo de fora, porque quem estava nessa negociação era meu empresário (Steve Robertson) e meu tio (Amir Nasr). Mas não começou agora, tem um tempo. Desde a metade do ano o objetivo era estar na Fórmula 1 no ano que vem. Começamos a trabalhar bem cedo e claro que teve toda a essa espera para saber se a categoria teria três carros por equipe. Até que veio a informação que não ia ter. Daí surgiu essa procura da Sauber, que tinha um pacote melhor para oferecer.

O que era esse pacote?

Para mim, como piloto, é estar em uma posição segura. A equipe tem condições de ter um bom desempenho ano que vem, apesar de ter vivido um 2014 bem difícil. Mas outras equipes também estavam em uma situação complicada instável financeiramente e não só a Sauber. Eu tenho que entender o lugar para onde estou indo e entender as coisas.

Quando será a transição da Williams para a Sauber?

Eu tenho mais um treino em Abu Dabi com a Williams após o GP. Ao fim desse treino, acabam meus compromisso com a Williams e aí eu posso me apresentar à equipe e iniciar meus trabalhos com a Sauber.

Qual será o primeiro passo?

Acho legal conhecer a fábrica, conhecer as pessoas que trabalham, mecânicos, engenheiros, as pessoas principais lá dentro, dirigentes. Tem muita coisa para se enturmar. Eu tive uma experiência na Williams para entender como funciona, eles me receberam muito bem e aprendi um monte aqui dentro. Por isso eu me sinto preparado para dar este passo.

Teve peso o fato de a Sauber ser uma equipe que sempre aposta em pilotos mais jovens?

Pesou, isso me favorece. O pessoal dá essa liberdade para trabalhar com pilotos jovens. Já tivemos outros exemplos como Massa, Vettel, Raikkonen, e Kubica. Então é uma equipe que para quem vai iniciar na Fórmula 1 é muito bom. Tem um aprendizado legal.

Como vai ser estar na Sauber, que terá dois novatos, como você e o Marcus Ericsson?

O Ericsson tem um ano na Fórmula 1, então eu acho que ele tem o que adicionar na equipe. Com certeza vai trazer a experiência dele e eu acho que não é a primeira vez que a equipe coloca dois novos pilotos. A equipe está acostumada com isso. O importante é a relação entre pilotos, engenheiro e equipe. Temos de começar a convivência desde o início e desenvolver o carro.

Quando foi para a Europa?

Fui para lá com 16 anos. No meu primeiro ano morei na Itália, em Novara, uma cidade pequena no norte. Fui para competir na BMW europeia, pois no Brasil só tinha andado de kart até 2008. A gente percebeu que não teria uma formação legal aqui no Brasil, sem categorias de base para eu me formar como piloto profissional e seguir carreira, pensando na Fórmula-1. Foi uma aposta nossa participar de cara de um campeonato europeu, mas também do dono da equipe, o Antonio Ferrara, um cara que me ajudou no início.

Foi difícil se adaptar tão jovem a um país desconhecido?

Eu me mudei para lá e meu tio me acompanhou em todos os treinos e corridas. Mas tinha hora que ele vinha para o Brasil e eu ficava sozinho. Era difícil, porque tinha só 16 anos. Eu não tinha dinheiro. Passava o dia todo sozinho. Foi difícil porque passei por uma mudança radical. Não conhecia nem a língua e só depois que eu aprendi a falar italiano.

Como era a vida na Itália?

Ficava o dia com os mecânicos. Foi legal para eu entender o lado profissional do automobilismo. Foi a melhor coisa que eu fiz, ganhei gosto pela coisa. Percebi que é preciso se dedicar, focar. Por que era tudo ou nada para mim. Se desse certo, minha carreira ia tomar um rumo legal, foi o que aconteceu. Logo na primeira corrida na Itália fiz a pole position, em cima de pilotos que já estavam há dois anos na categoria. Era uma etapa de rodada dupla e cheguei em segundo na corrida de sábado e ganhei a de domingo.

E como a sua carreira começou a decolar?

Depois eu recebi a aproximação de vários empresários, da BMW, da Red Bull e de outros vários programas de pilotos. Foi quando conheci o meu empresário, Steve Robertson, no primeiro fim de semana. Ele foi o responsável por fazer tudo mudar. Cheguei apostando que era aquele ano e deu tudo certo. Minha família não tinha condições, mas o Robertson colocou dinheiro na minha carreira desde 2009. Dali em diante, tudo tomou o outro rumo.

E como é sua vida hoje?

Depois da Itália, eu fui morar na Inglaterra em 2010 e estou lá até hoje. Vivo ao Sul de Londres, em Woking, onde fica a sede da McLaren. Tenho uma história muito bacana. Não é de hoje que tem gente apostando na minha carreira, não é de hoje que eu tenho patrocinadores. O próprio Steve Robertson, o meu empresário, foi investidor do Kimi Raikkonen. São poucas as pessoas que sabem disso. A ideia do meu empresário sempre foi me preparar para, no momento certo, me vender para empresas brasileiras. Hoje eu tenho grandes parceiros, como o Banco do Brasil e a Noma. Sou embaixador da Tag Heuer e apoiado pela Uniceub, de Brasília.

Que análise faz da estrutura do automobilismo brasileiro?

A melhor coisa para mim é que minha família estava envolvida com automobilismo. Desde cedo aprendi a parte técnica, fui bem instruído pela minha e construí bons relacionamentos. Meu tio viaja comigo para todas as corridas e treinos e como foi piloto na Inglaterra, tinha muitos contatos na Europa. Ele me disse que quando estivesse preparado para eu ir para a Europa, já tinha conhecidos para me colocar em boas mãos. Tudo isso ajudou a ter condições para fazer a minha carreira tomar rumo. Infelizmente há um problema para todo brasileiro que pensa em ser piloto um dia. Por aqui, todas as categoria fortes são ligadas ao Turismo.

O seu pai também foi participativo no começo da sua carreira quanto o seu tio?

Meu pai me acompanhou desde o começo. Ele tem uma equipe, com base em Brasília, e sempre trabalho na parte mecânica, me mostrou o caminho e deu oportunidades, ao propor que eu começasse no kart. Fui andar e adorei. Nunca fui cobrado ou sequer pressionado para isso, porque tomei gosto pelo automobilismo de forma espontânea. Meu pai, então, percebeu que eu estava empenhado em seguir a carreira de piloto e um dia me falou algo muito importante: "Se você quer continuar nisso, tem de se dedicar e eu vou te mostrar como é que funciona".

Você começou no kart em 1999, quando o Brasil vivia um hiato com a morte do Senna. Como você alimentou o gosto pela F-1 neste período?

Sempre admirei e acompanhei muito a Fórmula 1 e na minha época eu vi o Schumacher ganhar tudo. Para mim, aquilo virou uma referência, o cara do carro vermelho que você ficava maluco para ver. Por mais que eu não tenha assistido, eu tenho um carinho e uma admiração por tudo que escutei e vi do Ayrton Senna. Mas na minha época quem eu vi realmente ganhando corridas foi o Schumacher. Mas essa vontade de ser piloto de Fórmula 1 sempre esteve dentro de mim.

Que piloto você se espelha?

Cada piloto tem uma personalidade, um estilo de pilotagem e uma postura. Eu gosto de olhar pilotos como o Alonso e o Kimi. Eu não conhecia tanto o Felipe Massa e hoje eu gosto muito dele, por ser um cara muito focado. A gente vem conversando muito neste ano.

Como você se define como piloto?

Aí é só na pista (risos).

Na F-1 o piloto entra muito cedo e, às vezes, sai muito cedo. Você tem 22 anos e está preparado para a pressão?

Acabei de entrar e não quero nem pensar em sair, pô! (risos). Tenho de pensar no melhor e não no pior. Preciso buscar meus resultados. Eu sei que minha responsabilidade aumenta. O Brasil teve um ótimo momento na Fórmula 1 e o torcedor está em busca disso de novo. Estou aqui para representar o País, fazer o meu trabalho, mas estou chegando agora e tenho muito a aprender.

Você entra na F-1 colocando o seu dinheiro ou recebendo dinheiro?

Os dois. Qual o sentido de na Fórmula 1 você só colocar dinheiro? Aí é diferente. Você está comprando uma vaga. Eu tenho meu salário e isso não é de hoje. Ninguém sabe da minha história. É preciso acompanhar desde o começo para ver quem estava junto comigo. O melhor exemplo que posso dar é o do Alonso. Aonde ele vai, leva o patrocínio do Santander. Estou chegando aqui pelos meus resultados.