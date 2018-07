Brasileiro Felipe Nasr confirma presença nas 24 Horas de Le Mans

Após concentrar seu foco nos Estados Unidos, depois de sua saída da Fórmula 1, o piloto Felipe Nasr voltará a competir na Europa nos próximos meses. O brasileiro vai fazer sua estreia na tradicional 24 Horas de Le Mans, na França, em junho, pela equipe Villorba Corse.

Ele vai pilotar um carro LMP2 Dallara-Gibson P217 na etapa do Mundial de Endurance (WEC) ao substituir o italiano Andrea Belicchi, que se afastou das provas em razão de dores nas costas. Nasr vai compor o time com os também italianos Roberto Lacorte e Giorgio Sernagiotto.

O contato entre o brasileiro e a equipe começaram ainda no ano passado, quando o piloto testou o carro no Circuito de Paul Ricard, na França. "É ótimo estar de volta a uma equipe italiana para mim que iniciei minha carreira de piloto em monopostos na italiana Eurointernational na Fórmula BMW onde fui campeão", disse Nasr.

Para o piloto, disputar a prova francesa será um sonho realizado. "Estou super motivado por ter a oportunidade de estar nas 24 Horas de Le Mans, é mais um sonho que vou realizar!", completou o piloto. A parceria entre Villorba Corse e o piloto não se limitará à corrida em Le Mans. Nasr acertou com a equipe para participar das últimas cinco etapas da European Le Mans Series.

Em Le Mans, Nasr vai pilotar carro com o mesmo chassi Dallara que já conhece na disputa do IMSA SportsCar Championship, categoria norte-americana que participa nesta temporada. O brasileiro vai alternar as duas competições pelos próximos meses.

O piloto de 25 anos está voltando à Europa um ano e meio depois de deixar a Fórmula 1. Ele foi desligado da Sauber no fim de 2016 e não conseguiu fazer seu retorno no ano seguinte e também na atual temporada. Nasr defendeu a equipe suíço por dois anos, após uma temporada como piloto de testes da Williams.