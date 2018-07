Brasileiros criticam pneus nos primeiros treinos em Abu Dabi Felipe Massa e Felipe Nasr deixaram os primeiros treinos do GP de Abu Dabi de Fórmula 1 insatisfeitos com o comportamento dos pneus na abrasiva pista do Circuito de Yas Marina. Os dois pilotos brasileiros esperavam extrair melhor rendimento da Williams e da Sauber, respectivamente, nesta última etapa do campeonato.