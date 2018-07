Brasileiros culpam Despres por começo ruim no Rali Dacar

O brasileiro Guilherme Spinelli não gostou do próprio resultado na primeira etapa do tradicional Rali Dacar, que começou neste domingo, com uma especial de apenas 170 quilômetros entre Buenos Aires e Villa Carlos Paz, também na Argentina. Com o navegador Youssef Haddad, também brasileiro, o piloto foi só o 29.º mais rápido pela equipe Mitsubishi/Petrobrás.

Ele já tem um atraso de 7min08s em relação ao líder dos carros, o catariano Nasser Al-Attiyah, terceiro colocado no ano passado e campeão em 2011. O argentino Orlando Terranova foi o segundo mais rápido, apenas 22 segundos atrás.

"O resultado não foi bom. Na primeira parcial estávamos com o 10o tempo, mas daí pra frente alcançamos o veículo do Cyril Despres e ele optou por não nos dar passagem. Fomos em um ritmo muito mais lento do que estávamos andando até o fim da especial. O 29.º lugar, que é uma péssima posição de largada para amanhã", reclama Spinelli, citando o francês cinco vezes campeão entre as motos e que se arrisca pela segunda vez entre os carros.

Entre as motos, Jean Azevedo (Honda) foi o 28.º na etapa, com atraso de 6min36s para o líder, o britânico Sam Sunderland. Quatro vezes campeão, Marc Coma é o terceiro, atrás também do português Paulo Gonçalves.

Na segunda-feira, a segunda etapa reserva um especial de 518km, em um total de 625km entre Villa Carlos Paz e San Juan. O Rali Dacar vai em direção ao Chile, deve chegar à Bolívia no dia 9 e depois retorna à Argentina, com chegada prevista para o dia 17, novamente em Buenos Aires.