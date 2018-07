Brasileiros lamentam erros na classificação em Mônaco

O piloto da Ferrari até comemorou a melhora do desempenho da equipe, que foi melhor que a Mercedes e se aproximou de Red Bull e McLaren. "É uma mistura de satisfação e lamentação. Junto com a equipe, conseguimos melhorar o comportamento do carro. Mas um erro na curva Rascasse me custou uma ou duas posições. É uma pena, já que eu estava em uma boa volta", disse Massa, que viu seu companheiro Alonso fazer o quarto melhor tempo do Q3.

O brasileiro sabe que, para recuperar posições na corrida, terá que ter uma boa estratégia e largar muito bem. "Largar em sexto não é bom em Mônaco, mas aqui é preciso usar a cabeça. A largada será muito importante, mas é preciso manter a calma volta a volta, porque cada erro pode custar caro."

Já Rubens Barrichello não chegou nem ao Q3. Parou na segunda parte do treino e lamentou o erro de estratégia. "O carro estava bem, mas parecia mais rápido com pneus mais velhos. Quando fui para pneus novos, não tive a aderência que eu esperava. Preciso que o carro fique no chão o máximo possível. Isso é o que eu estou procurando", comentou o brasileiro da Willians.