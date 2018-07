Briscoe fica com a pole na etapa da Indy no Kansas

Com isso, Briscoe acabou com o domínio de seu companheiro de equipe, o também australiano Will Power, que tinha conseguido a pole nas três últimas etapas (Long Beach, São Petersburgo e Alabama) - na abertura da temporada, em São Paulo, o primeiro lugar no grid foi do escocês Dario Franchitti.

Dessa vez, Power conseguiu apenas a sétima colocação no grid. Depois de Briscoe, o neozelandês Scott Dixon vai largar em segundo lugar e Franchitti será o terceiro. Enquanto isso, o melhor piloto brasileiro no treino de classificação foi Vitor Meira, que ficou com a sexta posição.

Também piloto da Penske, o brasileiro Hélio Castro Neves vai largar em oitavo lugar. Ele ocupa atualmente a vice-liderança do campeonato, com 130 pontos, atrás justamente de seu companheiro Power, que lidera com 172. Enquanto isso, o pole position Briscoe aparece apenas na sétima colocação, com 103.

Entre os demais pilotos brasileiros da categoria, Mario Moraes é o 12º colocado no grid de largada da etapa do Kansas, Raphael Mattos é o 13º, Tony Kanaan é o 15º e Mario Romancini vai largar em último lugar, após ficar sem tempo no treino de classificação realizado nesta sexta-feira.