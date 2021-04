Britânico Jake Dennis ganha pela primeira vez na Fórmula E; Lucas Di Grassi é o 10°

Um dia após conturbada corrida sob chuva em Valência, a segunda prova do final de semana da Fórmula E, neste domingo, na Espanha, foi com sol e marcou a primeira vitória do britânico Jake Dennis na categoria. Sétimo colocado no sábado, o brasileiro Lucas Di Grassi foi o 10.° na segunda corrida dos monopostos elétricos.

Diferentemente da prova de sábado, com muitos acidentes, safety car seis vezes na pista e apenas nove dos 24 pilotos completando a prova, neste domingo a corrida foi disputada sem problemas.

Pole position, Dennis economizou energia em boa parte da prova e sofreu enorme pressão de Alex Lynn por grande parte da prova. A situação do britânico só ficou tranquila na prova após seu principal perseguidor ser tocado por Norman Nato e sair da pista. Com ambos para trás, ele não teve mais trabalho para conduzir seu BMW até a vitória.

Lynn acabou cruzando em terceiro, atrás de André Lotterer. Oliver Rowland terminou em quarto, com Nato, punido em cinco segundos pelo toque, fechando em quinto. René Rast, Jean-Éric Vergne, Oliver Turvey, Edoardo Mortara e Lucas Di Grassi fecharam a faixa de pontos.

! 60 seconds from a thrilling Round 6 in Spain for the #DHLValenciaEPrix @DHL_Motorsports pic.twitter.com/Nijvjts6x6 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) April 25, 2021

A próxima etapa da Fórmula E, com seus carros elétricos, ocorre em Montecarlo, no tradicional circuito de Mônaco, no dia 8 de maio. Diferentemente das seis etapas anteriores, porém, não teremos provas duplas.