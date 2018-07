Britânico surpreende e ganha primeira etapa de motos do Rali Dacar

A primeira etapa do Rali Dacar 2015 mostrou que os favoritos ao título das motos precisam se cuidar, pois os "azarões" podem surpreender na 37.ª edição da prova. Na etapa de abertura, que ocorreu neste domingo e contou com 838 quilômetros de trajeto, sendo 175 km de trechos cronometrados, entre as cidades argentinas de Buenos Aires e Villa Carlos Paz, o britânico Sam Sunderland, da equipe oficial da KTM, saiu com a vitória.

Ele desbancou o português campeão mundial, Paulo Gonçalves, da Honda, e seu companheiro de time e tetracampeão do rali, Marc Coma, da Espanha, com o tempo total de 1h18min57. A diferença de Sunderland, que chegou a segunda vitória em sua curta trajetória na competição, para Gonçalves, o segundo colocado, foi de apenas cinco segundos. Já para Coma, que ficou com a terceira posição no percurso que teve estradas rápidas e exigiu potência das motos, a vantagem foi um pouco maior, de 1min12.

Entre os sul-americanos, destaque para o desempenho do chileno Jeremías Israel. O piloto Honda, da Team HRC, conseguiu a sexta posição, 2min16 atrás do ponteiro. Já o brasileiro Jean Azevedo, da Honda South America Rally Team, ficou com o 28.º lugar.

Apesar do trecho curto do dia, a categoria motos já contou com abandono. O holandês Humphrey Sennvanbasel sofreu uma queda durante a especial, foi socorrido pelos médicos da organização e levado ao centro médico do Dacar.

A jornada do Dacar pela América do Sul continua nesta segunda-feira com uma longa especial, entre Villa Carlos Paz a San Juan, na Argentina. Os pilotos das motos terão 518 km de trechos cronometrados.

1.º Sam Sunderland (KTM) - 1h18min57

2.º Paulo Gonçalves (Honda) - +5s

3.º Marc Coma (KTM) - +1min12

4.º Joan Barreda (Honda) +1min41

5.º Alain Duclos (Sherco) +2min08

28.º Jean Azevedo (Honda) +6min36