Bruno Senna aposta em reação da Williams na Índia Sem desanimar pela sequência de resultados negativos, Bruno Senna acredita que a Williams terá uma boa chance para reagir na temporada da Fórmula 1 no GP da Índia, no fim de semana. Na avaliação do brasileiro, o circuito de Nova Délhi permite um melhor rendimento dos carros da equipe.