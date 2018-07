Bruno Senna aprova circuito 'desafiador' nos EUA Bruno Senna aprovou o novo traçado do GP dos Estados Unidos, em Austin, no Texas. Apesar da falta de aderência da pista, nos treinos livres desta sexta-feira, o brasileiro classificou o Circuito das Américas como "desafiador" e projetou uma boa colocação no grid a ser definido neste sábado.