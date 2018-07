Bruno Senna aprova mudanças no carro e mostra otimismo em Mônaco

Veja também:

"Tivemos um bom dia hoje. Por algum tempo eu tive que suportar a falta de performance nas curvas de alta velocidade", afirmou, lembrando as dificuldades com a estabilidade do carro nas últimas corridas. "Agora eu devo agradecer à equipe pelo trabalho incansável para analisar e resolver este problema".

A evolução do carro em Montecarlo deixou o brasileiro confiante em um bom resultado no domingo. "Com alguns itens novos, o meu carro voltou à vida hoje e eu pude dirigir com maior naturalidade e mais confiança no treino. Estamos trabalhando duro com o que temos e tenho esperanças de que teremos um futuro mais brilhante".

Lucas di Grassi não teve a mesma sorte com seu carro neste sábado. O piloto da Virgin apontou problemas no veículo após boa apresentação nos treinos livres. "No treino livre, eu tive uma boa sessão. O carro estava confiável e funcionando bem - não tivemos problemas até então", disse o brasileiro, que largará em 21.º.

"Esperava fazer um tempo melhor na classificação, mas o carro estava diferente na parte traseira. Então teremos que dar uma boa analisada nos dados nesta noite para termos certeza de que tudo correrá bem amanhã", declarou.