Bruno Senna atribui 17ª posição a problemas no carro

YEONGAM - Bruno Senna atribuiu sua 17ª colocação no grid do GP da Coreia do Sul a problemas no carro e à falta de maior quilometragem na pista de Yeongam. O brasileiro não pôde testar as atualizações de sua Williams por mais tempo porque ficou de fora do primeiro treino livre, na sexta-feira.

Como de costume, o piloto reserva Valtteri Bottas assumiu o carro na sessão inicial livre, antes de Bruno Senna fazer suas primeiras voltas com o carro no segundo treino da sexta. Assim, o brasileiro teve menos tempo na pista para avaliar as mudanças promovidas pelos mecânicos da equipe.

"Entrei meio às cegas e as experiências que fizemos não funcionaram. Não há muito mais o que falar", afirmou o piloto, sem esconder a decepção com o resultado no treino classificatório deste sábado.

Bruno Senna também ficou insatisfeito com um problema na parte dianteira do carro, que teria prejudicado a estabilidade da sua Williams. "Foi um problema específico do meu carro, mas parece que não é tão grave nas condições de corrida. De qualquer forma, não estamos bem aqui", lamentou.

"Já sabíamos que nossa vida não seria fácil porque nosso DRS [sistema de asas móveis ajustáveis] não é tão eficiente quanto o dos nossos adversários. A falta de tempo para trabalhar no acerto complicou ainda mais. Agora, tenho de torcer para o ritmo do carro ser mesmo melhor na prova e ver o que dá para fazer. Mas será uma corrida dura, com toda certeza", projetou.

O piloto brasileiro ainda se beneficiou com a punição de Daniel Ricciardo, que precisou trocar a transmissão na sua Toro Rosso e perdeu 5 posições no grid, e subiu para a 17ª posição, mesmo fazendo apenas o 18º melhor tempo.