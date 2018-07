Bruno Senna confirma participação na Corrida do Milhão da Stock Car

SÃO PAULO - A Raízen, empresa ligada às energias renováveis, convidou um piloto de peso para participar da etapa de São Paulo da Stock Car. Aos 30 anos de idade, Bruno participará pela primeira vez de uma prova na categoria. Já acostumado com as provas de turismo, o piloto que está fora da Fórmula 1 desde a temporada do ano passado, se mostrou bastante contente com o novo desafio.

Senna fechou o ano na sexta colocação geral da classe GT PRO do Mundial de Endurance, pela Aston Martin. Esta temporada da categoria, que caracteriza-se por provas de longa duração, como as 24 horas de Le Mans, terminou no último final de semana nas 6 horas do Bahrein. O piloto brasileiro teve o motor de seu Vantage V8 quebrado e não terminou a corrida.

O retrospecto de Senna neste ano foi positivo. Com três vitórias – uma na GTE Am – e quatro pole positions, Bruno conta com várias possibilidades para a próxima temporada, incluindo a renovação de contrato com a Aston Martin. Ele decidirá o seu futuro após a Corrida do Milhão, ou então no início de 2014.

Os primeiros testes do sobrinho de Ayrton com o carro da GT Competições que conduzirá na Stock Car, ocorrerão na próxima semana, no autódromo de Interlagos, em três sessões de treinos exclusivos para o convidado, na sexta-feira, dia 13 de dezembro.

SERVIÇO

Data: 15/12/2013

Horário: 10h30

Local: Autódromo Internacional José Carlos Pace

Ingressos: no site tickets for fun e nas lojas da Fnac de São Paulo

Preços: de R$23 a R$390

Transmissão: TV Globo