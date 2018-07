Bruno Senna correrá com novo motor no GP da China

O piloto Bruno Senna anunciou nesta terça-feira que correrá com um novo motor no GP da China de Fórmula 1, quarta etapa da temporada, que acontecerá neste domingo. O tanque de combustível do carro do brasileiro também mudará e será igual ao de seu companheiro de equipe, o indiano Karun Chandhok.

A equipe HRT decidiu mudar o motor de Bruno Senna por medidas de segurança. "Terminei o GP da Malásia com pouca gasolina no tanque, e não faz bem para o motor trabalhar meio no seco. Por isso, vamos utilizá-lo apenas nos treinos livres da sexta-feira e deixar o novo para os dias seguintes", explicou o piloto.

O brasileiro já está em Xangai desde segunda-feira. Nesta quarta, ele deverá visitar o circuito. E no dia seguinte, acompanhado dos técnicos da Hispania, fará o reconhecimento do traçado.

O carro de Bruno Senna será basicamente o mesmo do GP da Malásia, quando ele completou sua primeira corrida na Fórmula 1. "Não teremos nenhuma evolução, nada que possa melhorar substancialmente o rendimento. Por enquanto, o que podemos fazer nesta fase é mexer em algumas coisas, como na distribuição de peso", declarou o piloto.