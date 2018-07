Bruno Senna correrá treino livre na Hungria pela Renault O piloto brasileiro Bruno Senna voltará a guiar um Fórmula 1 na próxima sexta-feira: ele vai participar da primeira sessão de treinos livres do GP da Hungria, pela Renault, no lugar do alemão Nick Heidfeld, titular do carro preto e dourado e que volta ao cockpit para o treino seguinte e o resto do fim de semana da corrida em Budapeste.