Bruno Senna diz que não foi bem no treino na Malásia O brasileiro Bruno Senna admitiu ter ficado insatisfeito com o seu desempenho no treino de classificação para o GP da Malásia de Fórmula 1, no Circuito Internacional de Sepang. O piloto da Williams terminou a atividade deste sábado em 13º lugar e admitiu que poderia ter obtido um desempenho melhor.