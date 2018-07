Bruno Senna diz que precisa melhorar acerto na Williams

"Nós trabalhamos duro para conseguir hoje o acerto ideal do carro, por isso tive de experimentar uma série de coisas para obter o equilíbrio certo durante a segunda sessão. No geral, tivemos um dia muito produtivo e completamos o que nos propomos a fazer. Agora precisamos trabalhar para melhorar o nosso acerto antes da classificação de amanhã", disse.

Fora do primeiro treino livre desta sexta-feira, como tem acontecido em quase todas as corridas, quando foi substituído pelo finlandês Valtteri Bottas, Bruno Senna ficou na 10ª colocação na atividade. No ano passado, pela Renault, a atual Lotus, o brasileiro participou do GP da Índia e terminou apenas em 12º lugar.