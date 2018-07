Bruno Senna elogia circuito e mira pontos no GP da Índia Bruno Senna se mostrou animado nesta quinta-feira pela chance de correr novamente no circuito de Buddh. Em um dos seus traçados favoritos no calendário da Fórmula 1, o brasileiro espera somar pontos para aliviar a pressão da Williams e continuar sonhando com uma vaga na equipe em 2013.