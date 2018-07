Bruno Senna está fora da Williams na temporada 2013 de Fórmula 1

SÃO PAULO - Bruno Senna não será mais piloto da Williams em 2013. A escuderia anunciou na manhã desta quarta-feira, 28, Pastor Maldonado e Valtteri Bottas como os representantes da equipe na temporada do ano que vem da Fórmula 1. O futuro do brasileiro na modalidade deve ser revelado em breve.

Bottas, que substituirá Bruno, é finlandês e é piloto de testes da Williams desde 2010. Essa será sua estreia oficial na F-1.

Em comunicado oficial divulgado por volta das 9h30 desta quarta, Bruno Senna revela não estar surpreso com a notícia. "Desde o início do calendário, aceitei o fato de que teria de compartilhar o carro com o Bottas em 15 sextas-feiras como parte de sua preparação a uma possível estreia em 2013", afirmou.

O piloto faz um balanço positivo de sua estada na Williams, desde janeiro deste ano, e agradece à equipe pela oportunidade de correr em um grande time. "Quero agradecer a toda equipe e em particular a Frank Williams por me darem a oportunidade de completar minha primeira temporada completa na F-1. Foi gratificante ajudar a transformar o FW34 num carro competitivo e superar outros desafios, como lidar com os pneus Pirelli."

O presidente da equipe deixou uma mensagem ao brasileiro. "Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer nosso piloto de saída Bruno Senna por seu trabalho duro durante o último ano e desejá-lo a maior sorte adiante".

Bruno Senna terminou a temporada com 31 pontos, na 16.ª colocação.