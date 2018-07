Bruno Senna estreia nos testes em Jerez e luta por vaga na Lotus

SÃO PAULO - O piloto brasileiro Rubens Barrichello, da Williams, foi o destaque na primeira sessão de testes da Fórmula 1 deste domingo, 13, no circuito espanhol de Jerez de la Frontera. Ele cravou o tempo de 1m19s832, seguido pelo japonês Kamui Kobayashi, da Sauber, e de Fernando Alonso, da Ferrari.

Bruno Senna, que briga por uma vaga na escuderia Lotus, esteve na pista pela primeira vez nesses quatro dias de testes na Espanha e conquistou o quinto melhor tempo, com 1m21s990.

"Manhã bem sucedida com a Lotus Renault. Programa de testes bem cheio, mas boa sensação com o carro. Ritmo bom, mas vamos melhorar!", comentou Bruno Senna em sua página no Twitter, após o teste deste domingo.

Os pilotos da Fórmula 1 voltarão às pistas entre os dias 18 e 21 deste mês, no circuito de Barcelona, novamente na Espanha. A última sessão de testes será realizada entre 3 e 6 de março no Bahrein, local da primeira corrida do ano, no dia 13.

Confira os melhores tempos da primeira sessão de treinos deste domingo:

1. Rubens Barrichello (Williams) - 1m19s832

2. Kamui Kobayashi (Sauber) - 1m20s601

3. Fernando Alonso (Ferrari) - 1m21s074

4. Sebastien Buemi (STR-Ferrari) - 1m21s213

5. Bruno Senna (Lotus) - 1m21s990

6. Sebastian Vettel (RBR) - 1m22s222

7. Jenson Button (McLaren) - 1m22s278

8. Nico Rosberg (Mercedes) - 1m22s773

9. Jerome D'Ambrosio (Marussia Virgin) - 1m22s985

10. Paul di Resta (Force India) - 1m23s444

11. Heikki Kovalainen (Lotus) - 1m24s023

(Com Agência Estado)