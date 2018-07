Bruno Senna festeja melhor resultado em treino da Fórmula 1

Bruno Senna surpreendeu nesta sexta-feira ao cravar o quinto melhor tempo do dia, na segunda sessão livre do GP da Europa de Fórmula 1. O bom desempenho teve ainda mais destaque porque o brasileiro não disputou o primeiro treino e precisou mostrar rápida adaptação ao circuito de rua de Valência. Foi o melhor resultado de Bruno em um treino desde sua chegada à categoria em 2010.

"Embora seja um traçado de rua, esta pista é bastante veloz. Fomos mexendo no acerto, optamos por deixar o carro mais duro, aumentar a pressão aerodinâmica e focar também na estabilidade das freadas em curvas de baixa", comentou o brasileiro, que trabalhou em conjunto com o companheiro de Williams, Pastor Maldonado, líder da primeira sessão.

"Pela manhã, Pastor mostrou que a Williams está no jogo e depois eu pude continuar o trabalho de ajustes no acerto para o fim de semana. Não foi fácil, porque esta pista tem muitas curvinhas chatas e eu ainda precisava me entender com o carro, principalmente no segundo setor", afirmou. Bruno Senna foi substituído pelo piloto de testes Valtteri Bottas no primeiro treino do dia.

Confiante, o brasileiro espera repetir a boa performance no treino classificatório deste sábado. "Hoje [sexta] tudo funcionou bem e deu para mostrar meu potencial. Agora, vamos ver se conseguimos manter este nível de performance, tanto minha quanto do carro", declarou.