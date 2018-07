Bruno Senna mantém otimismo após ser 17º em treino na Malásia

KUALA LUMPUR - O brasileiro Bruno Senna participou apenas da segunda sessão de treinos livres desta sexta-feira para o GP da Malásia, terminou a atividade em 17º lugar, com o tempo de 1min40s678, mas não perdeu o otimismo para a corrida de domingo e o treino de classificação de sábado. Assim, prometeu um desempenho melhor no restante do fim de semana. "Meu tempo de volta não reflete o que estamos esperando para amanhã", assegurou.

Para Bruno Senna, a Williams possui o quinto melhor carro para o GP da Malásia, o que o deixa com chances reais de somar pontos no domingo. "Nosso ritmo de corrida está muito bom. De fato, nossa estimativa é que tenhamos o quinto carro mais rápido. Agora, precisamos melhorar o acerto para os treinos classificatórios e aumentar a velocidade", afirmou.

Bruno Senna foi substituído no primeiro treino livre pelo piloto de testes finlandês Valtteri Bottas. Mas mesmo participando de apenas uma atividade nesta sexta-feira, o brasileiro admitiu ter sofrido com o forte calor na Malásia. "O traçado aqui é muito legal, mas o calor dentro do cockpit está insuportável", disse.