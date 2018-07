Bruno Senna não sente dificuldades com carro da Stock Car

SÃO PAULO - Convidado especial da Corrida do Milhão, marcada para domingo, em São Paulo, o piloto Bruno Senna não teve dificuldades em dirigir um carro da Stock Car. Mesmo que ele só tenha dado duas voltas com o veículo da Raízen, no Autódromo de Interlagos, o piloto de 30 anos se adaptou rapidamente ao novo automóvel.

Senna, que disputou o Mundial de Endurance em 2013, acredita que o carro da Stock possui maiores vantagens do que o do campeonato de que participou neste ano. "Dá para enxergar bem mais que o Aston Martin que dirigi na temporada. Até mesmo a ventilação é melhor", afirmou o piloto, que usou pneus de pista molhada, mesmo que o asfalto estivesse seco em sua maior parte.

O sobrinho do lendário Ayrton Senna sabe que não é possível abusar da boa adaptação ao carro. "Estou apenas começando a me entender com ele, temos muito o que aprender antes de tirar todo o seu potencial. Estou me divertindo e não vejo a hora de acelerar mais nos meus treinos exclusivos."

A mesma humildade é demonstrada por Bruno na hora de comentar suas expectativas para a Corrida do Milhão. Ele tem consciência de que a prova é importante para o término do campeonato da Stock. "O nível aqui é muito elevado, há a disputa pelo título, e não quero interferir nessa briga", disse o piloto, referindo-se à disputa pelo título entre Thiago Camilo, Daniel Serra, Ricardo Maurício e Cacá Bueno. Além de poder conquistar a Stock Car de 2013, o vencedor da corrida também leva R$ 1 milhão para casa.