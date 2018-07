Bruno Senna prevê corrida 'monótona' na Índia Insatisfeito com seu desempenho neste sábado, Bruno Senna não quer criar expectativa sobre a corrida deste domingo, na Índia. Para o brasileiro, 13º colocado no grid de largada, as condições da pista e o baixo desgaste dos pneus darão pouca margem para surpresas na prova indiana.