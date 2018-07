Bruno Senna projeta resultado 'mais forte' em Valência

O piloto da Williams destacou que o resultado ruim obtido em Montreal - onde o seu companheiro de equipe, Pastor Maldonado, foi o 13.º colocado - não serviu como parâmetro para medir a capacidade dos carros da escuderia. O piloto venezuelano, por exemplo, mostrou competência e deu uma demonstração do que o carro da escuderia é capaz ao vencer o GP da Espanha, no último dia 13 de maio.

"Nosso ritmo no Canadá não refletiu bem o potencial dos carros, mas nós estamos trabalhando duro para entender os motivos (para este desempenho ruim), esperamos deixar isso para trás e conseguir um resultado mais forte aqui (em Valência)", afirmou o piloto, que também apontou as dificuldades que o aguardam na corrida deste domingo.

"Circuitos de rua são sempre desafiadores para um piloto, e Valência certamente não é diferente disso, exibindo velocidades decentes nas retas, combinadas com um eficiente sistema de freios para lidar com os pontos de alta frenagem", completou.

Bruno Senna ocupa hoje a 13.ª posição do Mundial de Fórmula 1, com 15 pontos, enquanto Maldonado é o décimo no geral, com 29. Com este desempenho discreto, o brasileiro está na frente do seu compatriota Felipe Massa, da Ferrari, que somou apenas 11 pontos após sete corridas e figura apenas no 14.º posto do campeonato.