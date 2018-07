Bruno Senna promete 'ir pra cima' na prova em São Paulo

SÃO PAULO - Destaque na classificação deste sábado, Bruno Senna quer surpreender no GP do Brasil, neste domingo. O brasileiro, que chegou a ser o segundo mais rápido no Q1, promete uma postura agressiva na corrida e torce por condições mistas na pista de Interlagos, como aconteceu no início do treino deste sábado.

Quando a pista estava úmida, nos primeiros minutos do Q1, Bruno se destacou com pneus slick e só foi superado pelo inglês Lewis Hamilton, que veio a faturar a pole position na parte final do treino. "Com a pista mista, estávamos bem competitivos", avaliou o piloto da Williams, que vai largar em 11.º no domingo.

"Espero que aconteça o mesmo caso com a pista fique molhada. Aqui sempre tem o risco de chover. Não dá para saber o que vai acontecer. Mas estou confiante de que, em uma condição mista, a gente vai estar forte", reforçou.

Por essa razão, Bruno Senna aposta em um clima com temperatura mais baixa durante a corrida, talvez com chuva, para poder se destacar. "Se estiver frio, tudo bem. Se esquentar, aí vai ser um pouco complicado. Em condições certas, poderemos estar bem competitivos amanhã (domingo). E com certeza temos que ir para frente para marcar ponto. Vou para cima", avisou.

Novamente questionado sobre seu futuro, ainda indefinido, já que seu contrato termina em dezembro, o piloto da Williams foi evasivo. "Para o ano que vem, está tudo em aberto. Ainda estamos negociando".