Bruno Senna rejeita pressão e confia em vaga em 2013

Para permanecer na F1, Bruno Senna diz que deve evitar a pressão nas últimas quatro etapas deste ano. "Se você começar a pensar sobre as chances de ficar sem uma vaga no próximo ano, você gera muita pressão sobre si mesmo as coisas não fluem tão bem. Para mim, o objetivo é me tornar indispensável e competir o melhor possível", afirmou o brasileiro, em entrevista à Autosport.

Há oito pontos de Maldonado no campeonato, Bruno Senna não está conseguindo manter regularidade neste segundo semestre do ano. Ele passou em branco nas últimas três corridas, após se destacar no início do ano. Foi sexto colocado logo na segunda etapa, na Malásia, e foi sétimo em outras duas provas.

O brasileiro atribui essa queda de rendimento a sua ausência no primeiro treino livre de cada etapa. Bottas é seu substituto nestas sessões. "Nunca imaginei que ficar sem o primeiro treino livre seria tão difícil. Mas eu não tinha muita escolha e tive de aceitar isso: pilotar pela Williams foi uma boa aposta para mim e assumi esse risco", comentou.

"É difícil cair em uma sessão onde a pista já mudou e tentar entender em qual direção o asfalto se move em termos de equilíbrio e velocidade de curva, onde a pista está ficando mais emborrachada e como você vai desenvolver o acerto do carro", argumentou o brasileiro, que só tem mais quatro corridas para provar seu valor à Williams e prolongar sua permanência na F1.