Bruno Senna revela dificuldade de adaptação à Fórmula 1

O brasileiro Bruno Senna admitiu que o seu início na Fórmula 1 está sendo mais difícil do que o imaginado. Além dos problemas da Hispania, que possui o carro mais lento entre os 13 que disputam a temporada, ele revelou que o período que ficou afastado das pistas tem afetado o seu desempenho.

"Eu ainda tenho muito a melhorar, e eu ainda tenho muito a ganhar em termos de habilidade. E é muito duro voltar depois de ficar afastado por um tempo", afirmou Senna, que correu na Le Mans Series em 2009, o que o deixou afastado das provas de monopostos.

De acordo com o brasileiro, sua maior dificuldade na Fórmula 1 tem sido a adaptação aos pneus slicks. "Toda a sensação que temos dos pneus, do freio e do limite vai embora quando você fica um tempo sem correr. Na GP2, eu atingia os limites. Agora, estou um pouco abaixo disso, ou acima do que os pneus aguenta. E é aí que se busca a velocidade máxima".

Neste sábado, Bruno Senna se classificou em 22° lugar para o GP da Turquia, que será disputado no domingo. No treino de classificação, o piloto brasileiro só foi mais rápido do que o compatriota Lucas Di Grassi e o indiano Karun Chandhok, seu companheiro de equipe na Hispania.