Bruno Senna se diz 'na batalha' e confia que fica na Fórmula 1 em 2013

SÃO PAULO - O brasileiro Bruno Senna ainda não sabe qual será seu futuro em 2013. Depois de perder seu lugar na Williams para o finlandês Valtteri Bottas, o piloto disputa as poucas vagas ainda em aberto nas equipes da Fórmula 1 para o ano que vem. Force India e Caterham aparecem como as principais possibilidades, mas ainda sem confirmação.

"Estamos na batalha até o fim e mesmo quando estava na Williams não desisti, mas sabia que seria difícil continuar lá", declarou o brasileiro, que garantiu não perder o sono com a indefinição. "Dormir nunca foi problema. É sempre assim na Fórmula 1 e todo ano tem muita disputa por assento. Eu tenho ótimos patrocinadores e vamos ver o que acontece."

Mesmo preferindo não falar em equipes, o próprio Bruno Senna admitiu que Force India e Caterham são suas maiores possibilidades. A equipe indiana até fez boa temporada em 2012, terminando na sétima colocação do Mundial de Construtores, com 109 pontos, enquanto a escuderia da Malásia não foi bem e sequer somou pontos.

O piloto brasileiro, no entanto, garantiu que não seria problema ir para uma dessas equipes. "São muitas variáveis e preciso ver as equipes que têm vagas, entender a situação, e aí fazemos uma aposta. No meu primeiro ano de Williams, a equipe não estava bem, mas melhorou bastante para o outro ano", lembrou.

Nem mesmo a concorrência de outro brasileiro, Luiz Razia, que fez grande temporada na GP2, terminando a competição em segundo, incomoda Bruno Senna. "Ele é meu amigo e fez uma temporada fantástica na GP2", disse o piloto, que admitiu "manter as portas abertas" para outras categorias caso não consiga uma equipe na Fórmula 1.

O piloto Bruno Senna esteve neste domingo no ginásio do Ibirapuera, onde jogou tênis com Cezar Mutante, campeão do TUF Brasil no peso-médio, o alemão Tommy Haas e o brasileiro Thomaz Bellucci.