Bruno Senna se prepara para a estreia nas provas de endurance

SEBRING (EUA) - A nova fase de Bruno Senna no automobilismo começa nesse fim de semana. Deposi de três anos na Fórmula 1, o piloto fará sua estreia em provas de endurance nas 12 Horas de Sebring, abertura da American Le Mans Series. Bruno vai defener a equipe Aston Martin com o modelo Vantage da classe GT, ao lado do inglês Darren Turner e do alemão Stefan Mücke. Nesta sexta-feira será feitaa tomada classificatória.

Bruno não esconde que o principal objetivo da Aston Martin, que este ano comemora seu centenário, nos Estados Unidos é a preparação para as 24 horas de Le Mans, a principal prova do calendário. Em Sebring, o brasileiro acredita que poderá ter boas condições de avaliar o carro. 'Esta pista é longa, com quase seis quilômetros de comprimento, mas muito estreita e bastante rude com os carros. O asfalto tem ondulações severas e nas curvas 13 e 17 o carro chega a decolar. Os modelos da GT batem no chão, então imagine os protótipos, que são muito mais baixos. Mas a verdade é que, se o carro aguentar o tranco aqui, então certamente também vai aguentar em Le Mans.'