Bruno Senna se prepara para primeiro teste com carro do WEC

SÃO PAULO - Após três temporadas na Fórmula 1, Bruno Senna inicia sua vida de piloto do WEC, o Campeonato Mundial de Endurance. O brasileiro realizará neste domingo, no circuito português de Portimão, no Algarve, os primeiros testes com o Vantage GTE, modelo totalmente reformulado em relação ao de 2012 que a equipe oficial da Aston Martin levará para as pistas nesta temporada.

Bruno já está em Portugal, ansioso pelos testes que vai fazer no carro. Além do brasileiro, a equipe conta com Fred Makowiecki, Darren Turner, Stefan Mücke e Rob Bell.

Os trabalhos de Bruno na pista portuguesa vão se estender até segunda-feira. E ele, inclusive, vai pilotar à noite. “Será o batismo do carro inteiro novo. Suspensões novas, escapamento novo, continuação dos testes do motor novo, para aumentar a sua quilometragem, e mais as partes eletrônicas. Teremos muito o que fazer. É provável que também andemos um pouco à noite para nos acostumarmos e trabalhar nos ajustes dos faróis adaptáveis”, explicou o piloto.

A abertura do calendário do WEC está marcada para 14 de abril com as 6 Horas de Silverstone. No dia 16 de março, porém, Bruno disputará as 12 Horas de Sebring, prova válida pela American Le Mans Series.