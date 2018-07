Bruno Senna será piloto de carros de turismo da equipe McLaren

A McLaren voltou a se associar ao sobrenome Senna. Nesta segunda-feira, a McLaren GT, equipe que compete no Campeonato Mundial de Carros de Turismo (WTCC, na sigla em inglês) e pertence à mesma montadora da equipe de Fórmula 1, anunciou a contratação do piloto brasileiro Bruno Senna, sobrinho da Ayrton.

"É uma grande honra me integrar à McLaren, uma equipe pela qual meu tio obteve tanto sucesso e uma das mais famosas do automobilismo mundial. Este será um grande ano para toda a McLaren e me sinto muito bem de fazer parte de tudo o que está acontecendo por aqui", comentou Bruno.

O brasileiro, de 31 anos, se juntará aos britânicos Rob Bell, Kevin Estre e ao português Álvaro Parente no programa de desenvolvimento dos modelos 650S GT3 e 650S Sprint. As corridas que Bruno Senna vai participar pela equipe de turismo ainda serão anunciadas.

"Não vejo a hora de trabalhar com a equipe na McLaren GT que conheci quando corri as 24 Horas de Spa há alguns anos. Quero logo pegar o volante do novo 650S. O carro foi bastante desenvolvido desde o 12C GT3, que já pilotei, e deixou uma excelente impressão em seu batismo de pista no fim de 2014. O ano está ficando com uma cara muito boa", concluiu o brasileiro.

Bruno Senna competiu na Fórmula 1 entre 2010 e 2012. Depois disso, o brasileiro participou nos últimos dois anos no Mundial de Endurance e até de duas provas da Stock Car, a Corrida do Milhão de 2013 e a abertura do campeonato do ano seguinte, numa disputa em duplas. Além disso, vem participando da temporada inaugural da Fórmula E, com caros elétricos.

"Estamos contentes em poder contar com o Bruno na formação do nosso time da fábrica e será ótimo trazer de volta o nome Senna à McLaren. Nossos pilotos já são dos melhores do grid e o Bruno vai acrescentar ainda mais força. Embora ainda jovem, ele já acumula vasta experiência e resultados nas principais categorias, como Fórmula 1, Le Mans Series, Campeonato Mundial de Endurance e Blancpain Endurance Series", elogiou Andrew Kirkaldy, diretor-geral da McLaren GT.