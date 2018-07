Bruno Senna torce contra chuva na corrida em Xangai

"Se chover, a diferença das outras equipes para a nossa aumentará, principalmente com pneus intermediários. A temperatura também não está favorável, mas teremos de fazer o que for possível", afirmou Bruno Senna, admitindo que a pista molhada poderá agravar os efeitos da pouca pressão aerodinâmica de seu carro.

Sobre a sessão de classificação realizada neste sábado, Bruno Senna lamentou o seu resultado (1min40s469), pior do que tinha feito no treino livre (1min40s316). "Fiquei um pouco irritado, porque fazer uma volta pior do que no treino livre não me deixou satisfeito", explicou o piloto brasileiro da equipe Hispania.