Bruno Senna vê carro com 'muito potencial' após primeiro teste

JEREZ - O brasileiro Bruno Senna conheceu nesta quinta-feira o carro que pilotará na temporada 2012 da Fórmula 1. Em Jerez de la Frontera, ele teve seu primeiro teste com o FW34, modelo da Williams para esta temporada, e gostou do desempenho. Após 125 voltas na pista, mais do que qualquer outro piloto, conseguiu a oitava volta mais rápida, com o tempo de 1min21s293.

"Conseguimos andar mais do que qualquer outra equipe. Foi uma prova da resistência do FW34 e nos deu a chance de entender melhor o seu comportamento, avaliar todos os seus sistemas e também o novo motor Renault. Descobrimos algumas coisas bem interessantes sobre os pneus. Enfim, acredito que esse carro tem muito potencial. Estou ansioso para continuar trabalhando no seu desenvolvimento e aprender um pouco mais sobre ele", declarou.

Bruno Senna ficou muito atrás de Nico Rosberg, mais rápido do dia, com 1min17s613, mas não pareceu se incomodar com isso. Para ele, o dia representou o início de sua nova fase na categoria. "Foi um bom dia, que representou não apenas o primeiro teste pela Williams como também a primeira chance de iniciar uma temporada completa na Fórmula 1", apontou.

Ao lado dos outros pilotos, o brasileiro voltará à pista nos testes que serão realizados em Barcelona, entre os dias 21 e 24 de fevereiro. Assim como aconteceu em Jerez de la Frontera, ele dividirá o FW34 com seu companheiro de Williams, o venezuelano Pastor Maldonado.