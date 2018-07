Buemi é excluído do treino e sairá em 24.º no GP da Alemanha

O suíço Sebastien Buemi foi punido com a perda do seu lugar no grid do GP da Alemanha de Fórmula 1, que será disputado neste domingo, em Nurburgring, por causa de uma irregularidade no combustível do seu carro. O piloto da Toro Rosso sairia do 16.º lugar, mas acabou perdendo o posto horas depois do treino de classificação realizado neste sábado. Ele largadará na 24.ª e última posição do grid

Segundo informou a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), foi percebida uma diferença entre as amostras de combustível entregues antes do fim de semana e a do treino desta manhã na realização da comparação técnica feita após a sessão oficial que definiu o grid, fato que fere o artigo 19.8.3 do regulamento técnico da F-1.

Com a punição de Buemi, Jaime Alguersuari, Kamui Kobayashi, Heikki Kovalainen, Timo Glock, Karun Chandhok, Jérôme d''Ambrosio, Vitantonio Liuzzi e Daniel Ricciardo, que sairiam nas posições subsequentes, ganharam um posto cada um no grid de largada.

Atualizado às 18h39 para correção de informações