Buemi perde 5 posições no grid da Hungria por acidente O suíço Sebastien Buemi sofreu neste domingo a segunda punição no fim de semana do GP da Alemanha, realizado no circuito de Nurburgring. Os comissários da Federação Internacional de Automobilismo puniram o piloto da Toro Rosso com a perda de cinco posições no grid de largada do GP da Hungria por considerá-lo culpado pelo acidente com Nick Heidfeld, da Renault, ocorrido na décima volta.