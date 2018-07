Buemi vence em Paris e dispara na liderança da Fórmula E

O piloto suíço Sébastien Buemi segue cada vez mais dominante na Fórmula E. Atual campeão e líder da temporada, o piloto da Renault largou na pole position neste sábado, liderou toda a etapa de Paris e conquistou a vitória com extrema tranquilidade.

Esse foi o quinto triunfo de Buemi nas seis etapas já realizadas nesta temporada. O resultado fez o suíço disparar na liderança e se aproximar ainda mais de um novo título da Fórmula E. "A coisa mais importante hoje (sábado) foi ter saído bem depois da posição que conquistamos no grid", festejou o suíço.

Vice-líder do campeonato e único a quebrar a hegemonia de Buemi, ao vencer na Cidade do México, o brasileiro Lucas Di Grassi teve um sábado para esquecer: saiu apenas em 14º, bateu na largada, foi punido por irregularidades no pit stop e ainda se envolveu em um novo acidente.

Resultado: o piloto da ABT Schaeffler Audi Sport abandonou, manteve-se com 89 pontos e viu Buemi disparar na liderança, agora com 132 pontos. Ao menos Di Grassi viu seu rival pela vice-liderança, o francês Nicolas Prost, chegar em quinto e subir para apenas 58 pontos.

A segunda posição deste sábado ficou para o surpreendente argentino José María López, da Virgin, que saiu em terceiro, fez uma boa corrida tentou pressionar Buemi nas últimas voltas, ainda que sem sucesso. O resultado o deixou na nona posição do campeonato, com 28 pontos.

Já o alemão Nick Heidfeld, após uma excelente largada, completou o pódio e foi o terceiro, seguido pelo sueco Felix Rosenqvist, por Prost, pelo holandês Robin Frijns e pelo brasileiro Nelsinho Piquet, agora o oitavo na temporada com 33 pontos.

Completaram as dez primeiras colocações o francês Tom Dillmann, o neozelandês Mitch Evans e o francês Stéphane Sarrazin. A próxima etapa da Fórmula E será em Berlin, nos dias 10 e 11 de junho, com a disputa de duas corridas.