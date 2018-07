Buemi vence segunda etapa da Fórmula E e abre 22 pontos de vantagem na liderança

O suíço Sebastien Buemi fez uma prova de recuperação neste sábado e conseguiu faturar a etapa de Marrakesh, no Marrocos, da Fórmula E. Depois de ser punido e largar em sétimo lugar, o piloto foi para cima dos adversários e se manteve soberano após duas corridas disputadas na temporada.

Com as duas vitórias, ele chegou aos 50 pontos e abriu 22 de vantagem sobre Lucas Di Grassi, o vice-líder. O brasileiro também conseguiu ganhar boas posições durante a corrida, mas como largou na 12.ª colocação, conseguiu terminar apenas em quinto lugar e viu o adversário disparar na liderança.

A segunda colocação ficou com o inglês Sam Bird. O sueco Felix Rosenqvist, que cravou a pole em Marrakesh, teve problemas com os pneus, mas mesmo assim ainda garantiu um lugar no pódio. A quarta colocação foi para o francês Nicolas Prost, filho do ex-piloto Alain Prost.

O alemão Daniel Abt terminou em sexto lugar, à frente do inglês Oliver Turvey. Em oitavo lugar ficou o francês Jean-Éric Vergne, seguido pelo alemão Nick Heidfeld. O argentino José María Lopez fechou o Top 10. O outro brasileiro na disputa, Nelsinho Piquet, enfrentou problemas com seu carro. Depois de largar em terceiro lugar, terminou apenas em 16.º.

Campeão da temporada inaugural da Fórmula E em 2015, Nelsinho caiu para a 13.ª colocação na tabela de classificação geral com três pontos conquistados. Agora os pilotos ganharão uns meses de férias e voltam às pistas para a terceira etapa apenas em 18 de fevereiro, em Buenos Aires, na Argentina.