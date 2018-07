Button admite manhã 'frustrante' em treino livre, mas confia em pole

KUALA LUMPUR - Depois da vitória no GP da Austrália, primeira etapa da Fórmula 1 deste ano, todas as atenções estavam voltadas para Jenson Button nos treinos livres para o GP da Malásia, nesta sexta-feira. Mas o piloto da McLaren não começou bem o dia e, com o tempo de 1min39s323, foi apenas o nono da primeira sessão.

"Pela manhã foi um pouco frustrante, havia uma mancha de óleo que interrompeu minha sessão, mas isso não influenciou realmente, já que a pista ainda estava suja", declarou o piloto, que se recuperou à tarde e cravou o terceiro melhor tempo no geral, empatado com Sebastian Vettel, da Red Bull: 1min38s535.

"À tarde, fiz algumas voltas positivas correndo com ambos os jogos de pneus - acho que temos uma boa compreensão deles. Mas será difícil para ambos os jogos por conta da umidade e do calor. Acho que a corrida será difícil para todos. A menos que o circuito melhore muito, haverá muitas paradas no domingo", afirmou.

Mesmo tendo ficado atrás de seu companheiro Lewis Hamilton, mais rápido do dia, com 1min38s021, e Michael Schumacher, da Mercedes, Button confia que sairá com a pole neste sábado. "O objetivo para amanhã (sábado) é a pole. Você torna sua vida muito mais fácil se começa na pole, então estamos trabalhando muito para melhorar nosso desempenho nas voltas", comentou.