Button admite problemas de adaptação aos pneus Pirelli

"Estamos trabalhando duro para entender os novos pneus da Pirelli e fazer o carro funcionar bem com estes compostos", afirmou o piloto. "Esta é uma parte fundamental do nosso programa para este inverno [época da pré-temporada da F1]".

Preocupado com o desempenho dos rivais, Button revelou que a McLaren lançará um pacote de atualizações na última sessão de testes em Barcelona, entre os dias 1 e 4 de março. "Há muitos carros competitivos. Então, temos que continuar nos esforçando. Esperamos lançar um pacote de atualizações, que nos acompanhará na primeira corrida, em Melbourne".

Mais otimista que Button, Michael Schumacher se mostrou satisfeito com a simulação de corrida que fez durante os testes desta quinta. "Estou muito feliz com a simulação. Confirma o que temos visto nos primeiros testes com o nosso novo carro. E não tivemos problema em relação à confiabilidade do modelo 2012", avaliou o segundo mais rápido desta quinta.