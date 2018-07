Button admite ter poucas chances de lutar pelo título O inglês Jenson Button admitiu que tem poucas chances de brigar pelo bicampeonato da Fórmula 1, neste domingo, depois de terminar o GP da Coreia do Sul na 12.ª colocação. No quinto lugar geral, o piloto da McLaren está 42 pontos atrás do líder Fernando Alonso, da Ferrari.