Button critica atitude de Pérez em disputa no Bahrein Mesmo distantes da disputa por um lugar no pódio no GP do Bahrein, os pilotos da McLaren protagonizaram um dos duelos mais emocionantes da prova deste domingo, no circuito de Sakhir. O comportamento do mexicano Sergio Pérez, que se deu melhor no duelo, irritou o inglês Jenson Button, que reclamou via rádio, durante a prova, e também depois da corrida do excesso de agressividade, na sua opinião, do seu companheiro de equipe.