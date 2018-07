Button dá adeus à pista de suas maiores façanhas

O estrangeiro da Fórmula 1 mais vinculado ao Brasil se despedir de Interlagos na corrida deste domingo de forma apenas discreta. Campeão do mundo em 2009, o inglês Jenson Button, da McLaren, faz temporada ruim que antecede o ano destinado como de descanso para o piloto. Ele deixa a categoria juntamente com Felipe Massa.

Interlagos foi cenário dos principais feitos do piloto na carreira. Foi no Brasil que o então estreante somou os primeiros pontos, em 2000, e onde garantiu o único título mundial, em 2009, pela Brawn. “Eu amo Interlagos e sempre fico empolgado por correr nesta pista. Sempre me lembro de corridas clássicas e gosto da atmosfera de fim de ano”, comentou.

Aos 36 anos, Button obteve a última vitória da carreira também no GP do Brasil. Em 2012, então na McLaren, ele garantiu o primeiro lugar na tumultuada prova disputada sob chuva.

Em setembro deste ano, o piloto confirmou a saída da modalidade ao fim da temporada. A decisão, porém, não é definitiva. Há no acordo com a escuderia a possibilidade de ele voltar à Fórmula em 2018.

O inglês vai se dedicar no próximo ano a disputar outras categorias do automobilismo e a variar funções na McLaren. Button deve atuar como interlocutor entre os pilotos, a cúpula e a chefia técnica do time, para auxiliar no desenvolvimento dos carros e na análise dos resultados dos testes. O trabalho se revela um desafio pelos resultados recentes ruins da escuderia, capazes de fazer Button e o companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso, virarem coadjuvantes nas duas últimas temporadas. Os dois campeões mundiais não conseguiram sequer subir ao pódio neste ano.

No atual campeonato, Button somou menos da metade dos pontos do companheiro. O melhor resultado foi a sexta posição no GP da Áustria. Apesar da possibilidade de voltar em 2018, a opção é remota para Button. Seu substituto será o belga Stoffel Vandoorne, campeão da GP2 e tido como uma das revelações do ano.