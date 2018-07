Button diz que McLaren não brigará por vitória em Spa

WORKING - Não será na Bélgica que a McLaren vai conquistar seu primeiro pódio na temporada 2013 da Fórmula 1. Esta é a previsão do piloto Jenson Button, que já descartou repetir neste ano a boa vitória obtida no Circuito de Spa-Francorchamps, em 2012. Na sua avaliação, a equipe não apresentará novidades que a farão brigar pelas primeiras posições.

"Não vamos a Spa com o pacote necessário para buscar a vitória. Mas eu vou tentar tirar o máximo do carro em cada curva. Este circuito continua sendo incrível", afirma o piloto inglês, que no passado venceu a corrida de ponta a ponta após largar na pole position.

Segundo Button, seria necessário ter um carro com perfeito equilíbrio para brigar pela vitória na Bélgica. "Você precisa de um carro perfeitamente sincronizado com o piloto porque em Spa as voltas são longas e há muitas curvas. Você precisa encontrar o perfeito equilíbrio do carro", comenta.

Sem contar com um bom desempenho da McLaren, o campeão de 2009 ainda não conseguiu brilhar na atual temporada. Seu melhor resultado até agora é um quinto lugar no GP da China, em abril. Seu companheiro de equipe, Sergio Perez, também tem encontrado dificuldade com o carro da equipe inglesa. Foi 6º no Bahrein, em sua melhor corrida.