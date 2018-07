Button diz que Red Bull é a favorita no GP da Turquia

O inglês Jenson Button foi o piloto mais rápido nos treinos livres desta sexta-feira da Fórmula 1 para o GP da Turquia, mas ele não acredita que a McLaren tenha o carro mais rápido em Istambul. De acordo com o atual campeão mundial, a Red Bull, líder do Mundial de Construtores, será a equipe a ser batida no treino de classificação, no sábado.

"O carro parece razoavelmente bom por aqui - ainda há algumas áreas onde nós não somos tão fortes, e os Red Bull serão mais uma vez os carros a serem batidos na classificação de amanhã, não podemos fugir disso. Eu só espero que nós estejamos mais perto do que ficamos nas últimas duas corridas", afirmou.

Apesar disso, Button projetou um treino emocionante e uma disputa acirrada entre Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes e Renault. "Acho que a Ferrari vai ser rápida aqui também. Deve ser os quatro primeiros times que normalmente vemos e, possivelmente, a Renault. Então eu não acho que a classificação de amanhã vai ser chata. Deve haver algumas boas batalhas", disse.

Button admitiu que está preocupado com a possibilidade de sair da pista na curva 8 do circuito de Istambul. "Esta manhã foi razoavelmente boa, e esta tarde foi melhor. Eu estava lutando um pouco com a curva 8, é uma coisa que vamos trabalhar durante a noite porque é muito complicado passar lá neste momento. É uma curva forte, especialmente se o carro está saindo - por isso temos a esperança que nós podemos resolver algumas destas questões antes de amanhã", comentou.