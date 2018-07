Button diz que vitória na China foi a sua melhor na F-1

Após vencer uma corrida emocionante neste domingo, no GP da China, com chuva e muitas mudanças de posições, o inglês Jenson Button não hesitou em afirmar que a vitória em Xangai foi a melhor de sua carreira na Fórmula 1. Com o triunfo e a dobradinha da McLaren, que ainda teve Lewis Hamilton chegando em segundo, o atual campeão da categoria assumiu a liderança isolada do Mundial de pilotos.

"Esta foi a minha melhor vitória na Fórmula 1. Cada corrida que você ganha se torna a melhor, mas esta foi uma vitória extremamente especial, em condições muito difíceis", disse Button, falando que tudo "funcionou perfeitamente" na corrida. "Não foi sorte que nos levou ao topo hoje (domingo). Nós fizemos as decisões certas."

Depois de conseguir a vitória mesmo largando na quinta posição, Button quer mais na próxima corrida. "O resultado de hoje nos dá ânimo, coragem e entusiasmo para seguir para Barcelona e começar a temporada europeia. Nós esperamos ser ainda mais fortes lá", afirmou o inglês sobre o GP da Espanha, que será disputado no dia 9 de maio.

Já o seu companheiro de equipe, apesar do segundo lugar, lamentou ter parado nos boxes no momento errado. "Eu decidi muito tarde", admitiu Hamilton, lembrando a parada que fez para colocar pneus intermediários. "Infelizmente, não foi a escolha certa. Os pneus começaram a desgastar imediatamente e eu precisei parar de novo, desta vez para colocar pneus secos", explicou o piloto.