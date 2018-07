Button diz se sentir estranho por liderar a temporada

A Red Bull largou em primeiro nas quatro primeiras corridas do ano, mas sofreu com problemas mecânicos durante as provas. Assim, Sebastian Vettel está apenas em quinto com 45 pontos, enquanto Button lidera com 60.

"Esta corrida na China (no último final de semana) foi a quarta consecutiva que a Red Bull foi mais rápida", reconheceu Button, que venceu duas das quatro primeiras etapas.

"Estamos certamente sendo menos velozes do que eles, mas estou na liderança do campeonato. Sinto-me um pouco estranho com isso. Mas é uma boa posição para se estar", completou o piloto.