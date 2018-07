Button e Hamilton comemoram desempenho em Mônaco

Hamilton cravou o segundo melhor tempo do dia, com 1min15s228, pouco mais de um décimo atrás do espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, que foi o mais rápido desta quinta-feira, com 1min15s123. Diante disso, o inglês não escondeu a animação com a performance do carro da McLaren.

"Estou me divertindo em cada volta que eu piloto, e tenho a melhor visão de Mônaco quando estou no carro. Estou muito feliz por estar aqui e muito satisfeito com o balanço do carro, que me manteve longe de problemas, mas sei que será uma corrida apertada", declarou Hamilton.

Quarto mais rápido do dia, com a marca de 1min15s448, Button também se mostrou satisfeito com o resultado dos treinos desta quinta-feira. "Eu me sinto mais confortável com o carro do que no ano passado, mas ainda há áreas que estamos ajustando. Nosso carro está rápido, mas ainda há muita competitividade entre os pilotos. Houve muito menos desgaste do pneu do que esperávamos", declarou o piloto inglês.

Como já é tradição em Mônaco, não haverá atividade de pista nesta sexta-feira. Assim, os pilotos voltam a acelerar apenas no sábado, quando acontece mais um treino livre e a sessão de classificação, que definirá o grid de largada para a prova de domingo.