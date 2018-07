Button e Hamilton dizem que esperavam mais do treino

Depois de liderar as duas sessões livres na sexta-feira, a McLaren não correspondeu às expectativas neste sábado e ficou longe da disputa pelas primeiras posições no treino classificatório para o GP da China. Jenson Button, que largará em quinto, e Lewis Hamilton, sexto no grid, disseram que esperavam mais dos carros da equipe inglesa.

Veja também:

Vettel faz a terceira pole no ano em dobradinha da Red Bull na China

"Não foi uma volta ruim. Apenas é um pouco frustrante que tenha demorado tanto para a gente encontrar o equilíbrio no treino. Mas quinto está bom, e acho que vamos ter um bom carro para a corrida amanhã (domingo)", comentou Button, atual campeão da Fórmula 1.

Já Hamilton foi mais direto. "Estou um pouco decepcionado. Nós gostaríamos de ficar com a pole hoje (sábado), e, ainda que pudéssemos, eu não sei o que aconteceu com o tempo na Q3", disse Hamilton, reclamando do desempenho de sua McLaren na sessão decisiva de classificação.

"Nós fomos rápidos todo o final de semana. Eu acho que nós deveríamos ter ficado mais à frente no grid", concluiu o inglês, que verá a Red Bull largar na primeira fila, com Sebastian Vettel na pole e Mark Webber em segundo.