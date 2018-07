Button é o mais rápido no segundo treino na Turquia

O inglês Jenson Button confirmou o domínio da McLaren no primeiro dia de treinos livres da Fórmula 1 para o GP da Turquia e foi o mais rápido na segunda atividade do dia no circuito de Istambul. Na primeira sessão, o compatriota e companheiro de equipe Lewis Hamilton havia sido o mais rápido.

Campeão da Fórmula 1 em 2009, quando corria pela Brawn GP, Button registrou o tempo de 1min28s280 na sua melhor volta. O segundo treino livre também ficou marcado pela melhora do Red Bull, que ficou em segundo lugar, com o australiano Mark Webber, e em terceiro, com o alemão Sebastian Vettel.

Os três pilotos ficaram à frente de Hamilton, que foi seguido pelo espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, e pelo alemão Nico Rosberg, da Mercedes. O brasileiro Felipe Massa melhorou o seu desempenho, mas mesmo assim terminou o segundo treino livre em um discreto décimo lugar, atrás do alemão Michael Schumacher, da Mercedes, do polonês Robert Kubica, da Renault, e do russo Vitaly Petrov, também da Renault.

Rubens Barrichello, da Williams, terminou a sexta-feira na 17ª posição. Lucas di Grassi, da Virgin, foi o 20º piloto mais rápido e Bruno Senna, da Hispania, ficou na 23ª colocação.

O treino de classificação do GP da Turquia será realizado no sábado, a partir das 9 horas (horário de Brasília). Antes disso, às 5 horas, acontecerá o terceiro treino livre.

Confira os tempos do segundo treino livre para o Gp da Turquia:

1°. Jenson Button (ING/McLaren), 1min28s280

2°. Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min28s378

3°. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min28s590

4°. Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min28s672

5°. Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min28s725

6°. Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min28s914

7°. Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min28s974

8°. Robert Kubica (POL/Renault), 1min29s225

9°. Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min29s501

10°. Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min29s620

11°. Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min29s629

12°. Nico Hulkenberg (ALE/Williams), 1min29s987

13°. Kamui Kobayashi (JAP/Sauber, 1min30s053

14°. Pedro de la Rosa (ESP/Sauber), 1min30s176

15°. Sebastian Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min30s386

16°. Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India), 1min30s627

17°. Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min30s766

18°. Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min30s933

19°. Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min31s610

20°. Lucas Di Grassi (BRA/Virgin), 1min33s013

21°. Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1min33s081

22°. Timo Glock (ALE/Virgin), 1min33s312

23°. Bruno Senna (BRA/Hispania), 1min33s420

24°. Karun Chandhok (IND/Hispania), 1min33s740

Atualiazado às 12h04 para acréscimo de informação.